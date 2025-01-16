Політика

Фіцо заявив, що може зустрітися із Зеленським найближчими днями
16 Січня 2025 18:36
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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час свого звернення до Зеленського / Кадр з відео
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час свого звернення до Зеленського / Кадр з відео

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що найближчим часом може відбутися його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє iRozhlas.

Фіцо не розкрив деталей, зазначивши лише, що сторони шукають “іншу дату” для зустрічі. Раніше український президент запрошував його до Києва.

1 січня Україна офіційно зупинила транспортування російського газу своєю територією. У Європейському Союзі зазначили, що були готові до цього.

Однак прем’єр Словаччини погрожував припинити надавати Україні гуманітарну допомогу, не постачати електроенергію під час відключень та відмовитися від допомоги українським біженцям у Словаччині. Також він обіцяв використовувати право вето у ЄС для блокування рішень щодо України.


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