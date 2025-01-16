Зеленський і Трамп можуть зустрітися найближчим часом після інавгурації, – Єрмак

Президент України Володимир Зеленський і обраний президент США Дональд Трамп можуть зустрітися найближчим часом після інавгурації Трампа.

Як зазначив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, офіційні консультації між командами двох лідерів розпочнуться одразу після вступу Трампа на посаду.

Єрмак наголосив, що для США важливо зміцнювати Україну, оскільки це безпосередньо впливає на силу та стабільність Америки.

“А я не вірю, що Америка може бути сильною, якщо Україна не буде сильною та не отримає справедливого миру. Я точно знаю, що Трамп хоче закінчити цю війну, для нього це важливо”, – сказав Єрмак.

Глава ОП висловив сподівання, що зустріч між Трампом і Зеленським відбудеться в найближчий час, щоб обговорити конкретні кроки для завершення війни. Єрмак також додав, що команди президентів будуть активно співпрацювати і забезпечать швидкий процес входження нової адміністрації в ситуацію на полі бою.

Єрмак також розповів, що перебуває в контакті з декількома членами нової команди Трампа.

“Я не буду вдаватися в деталі, бо з великою повагою ставлюся до наших партнерів, до їх законодавства. Але повірте, починаючи з 20 січня ці консультації, ці контакти будуть максимально ефективними. І ми будемо працювати, щоб зустріч між президентами відбулася якомога скоріше, бо вона є дуже важливою”, – зазначив Єрмак.