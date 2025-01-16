Україна отримає від Британії “таємничий” зенітний комплекс Gravehawk

Велика Британія анонсувала передачу Україні системи протиповітряної оборони Gravehawk, спеціально розробленої для українських потреб. Ця інформація з’явилася на урядовому сайті країни.

Як пише Мілітарний, теза про “rapidly developed air defence system” дає зрозуміти, що мова йде не про повноцінний зенітний комплекс, а відносно про просте конструктивне рішення.

Gravehawk — це зенітний ракетний комплекс, створений у співпраці з Данією. Він використовує авіаційні ракети класу “повітря-повітря”, адаптовані для запуску із землі, і може бути споряджений “українськими ракетами”, які вже є на озброєнні ЗСУ.

Два дослідні зразки Gravehawk вже проходили випробування в Україні, а до кінця року планується передати ще 15 одиниць.

Система, за попереднім описом, схожа на британський комплекс Supacat HMT з авіаційними ракетами AIM-132 ASRAAM. Однак, Gravehawk може використовувати “українські ракети”, зокрема радянські Р-73, адаптовані українським оборонно-промисловим комплексом для сучасних потреб.