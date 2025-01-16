Вбивство Ірини Фаріон: з’явились нові деталі розслідування

Обвинувачений у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, В’ячеслав Зінченко, міг витратити близько 20 тисяч гривень з криптогаманця на підготовку до злочину.

Про це повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський в інтерв’ю “Українським новинам”.

Зінченко з 2022 року був учасником Telegram-груп, які популяризують насильство та жорстокість, а у 2024 році приєднався до спільноти, пов’язаної з неонацистськими ідеями.

“Під впливом тієї інформації, яка публікувалася в тих групах, в нього зʼявилося переконання про національну дискримінацію громадян України, які розмовляють російською мовою. В звʼязку з тим, що Фаріон була мовознавицею і постійно виступала проти російської мови, це і стало для нього мотивом вбивства. Є певна інформація, що до цього причетні спецслужби РФ, тому що мали місце певні переписки обвинуваченого, але мотив такий”, — сказав Вигівський.

Очільник Нацполу також повідомив, що знаряддя злочину (пістолет) так і не знайшли, проте вдалося встановити, де воно було придбане. На запитання, де обвинувачений взяв на це гроші, голова Нацполіції відповів, що в Зінченка був криптогаманець.

“Це не такі великі гроші, але ми рахували, що для реалізації вбивства він витратив близько 20 тис. гривень”, — зазначив Вигівський.

За даними слідства, В’ячеслав Зінченко ввечері 19 липня 2024 року підстеріг мовознавицю Ірину Фаріон у подвір’ї її будинку на вулиці Масарика у Львові. Як зазначається, він наблизився до жінки та вистрілив їй у голову, після чого втік. За кілька годин громадська діячка померла в лікарні.