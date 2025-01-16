Політика

Зеленський показав Стармеру українські бойові дрони
16 Січня 2025 20:26
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Президент Володимир Зеленський разом із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером оглядають дрони / Скриншот з відео
Президент Володимир Зеленський разом із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером оглядають дрони / Скриншот з відео

16 січня Президент України Володимир Зеленський разом із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером ознайомилися з розробками українських безпілотників.

Серед представлених технологій — дрони-бомбери, розвідувальні БпЛА, а також платформи-носії FPV-дронів. Чимало з цих розробок створені спільно з британськими партнерами.

“Сьогодні разом із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером зустрілися з виробниками дронів і оглянули інноваційні технології, які допомагають нашим військовим”, — зазначив Зеленський.


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