Зеленський показав Стармеру українські бойові дрони

16 січня Президент України Володимир Зеленський разом із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером ознайомилися з розробками українських безпілотників.

Серед представлених технологій — дрони-бомбери, розвідувальні БпЛА, а також платформи-носії FPV-дронів. Чимало з цих розробок створені спільно з британськими партнерами.

“Сьогодні разом із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером зустрілися з виробниками дронів і оглянули інноваційні технології, які допомагають нашим військовим”, — зазначив Зеленський.

Bomber drones, reconnaissance UAVs, and FPV drone carriers – manufactured by Ukrainian companies and in collaboration with British partners.



