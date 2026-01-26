“Липові” діагнози за $21 тисячу: в Одесі викрили медиків на схемі ухилення від призову

В Одесі викрили схему ухилення від мобілізації, яку організували працівники приватних медзакладів. Медики видавали фіктивні довідки з вигаданими діагнозами для безперешкодного виїзду призовників за кордон.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, посадовець приватного медичного центру в Київському районі Одеси та керівниця приватної амбулаторії організували схему з оформлення фіктивних медичних документів і сприяли отриманню призовниками груп інвалідності.

За «послуги» щодо двох чоловіків медики вимагали та отримали 21 тисячу доларів США. До пакета входило виготовлення необхідної медичної документації, а також вплив на ухвалення рішень уповноваженими особами.

Схему викрили прокурори Київської окружної прокуратури міста Одеси спільно зі співробітниками Служби безпеки України.

Медикам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368-3 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави майже 3 мільйони гривень кожному.

В Офісі Генпрокурора нагадали, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.