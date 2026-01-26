У квартирі на Київщині вибухнув газовий балон: постраждали двоє людей

У Бучанському районі Київської області у багатоповерхівці пролунав вибух, з місця були госпіталізовані двоє постраждалих. За попередніми даними, в оселі вибухнув газовий балон.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

До поліції надійшло повідомлення від жителя багатоповерхівки про те, що в селищі Коцюбинське в одній із квартир пролунав вибух.

Реклама

Реклама

Працівники поліції попередньо встановили, що мешканці нагрівали воду, використовуючи туристичний газовий балон, під час чого стався вибух.

Внаслідок події 69-річний житель та жінка отримали опіки різного ступеня тяжкості, чоловіка госпіталізовано.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.