        У квартирі на Київщині вибухнув газовий балон: постраждали двоє людей

        Галина Шподарева
        26 Січня 2026 14:53
        Пошкоджені вибухом двері / Фото: Поліція Київщини
        У Бучанському районі Київської області у багатоповерхівці пролунав вибух, з місця були госпіталізовані двоє постраждалих. За попередніми даними, в оселі вибухнув газовий балон.

        Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

        До поліції надійшло повідомлення від жителя багатоповерхівки про те, що в селищі Коцюбинське в одній із квартир пролунав вибух.

        Працівники поліції попередньо встановили, що мешканці нагрівали воду, використовуючи туристичний газовий балон, під час чого стався вибух.

        Внаслідок події 69-річний житель та жінка отримали опіки різного ступеня тяжкості, чоловіка госпіталізовано.

        Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.


