У квартирі на Київщині вибухнув газовий балон: постраждали двоє людей

У Бучанському районі Київської області у багатоповерхівці пролунав вибух, з місця були госпіталізовані двоє постраждалих. За попередніми даними, в оселі вибухнув газовий балон.
Про це повідомили в ГУНП в Київській області.
До поліції надійшло повідомлення від жителя багатоповерхівки про те, що в селищі Коцюбинське в одній із квартир пролунав вибух.
Працівники поліції попередньо встановили, що мешканці нагрівали воду, використовуючи туристичний газовий балон, під час чого стався вибух.
Внаслідок події 69-річний житель та жінка отримали опіки різного ступеня тяжкості, чоловіка госпіталізовано.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.