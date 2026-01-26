Потрібно діяти швидше: Зеленський назвав строки відновлення опалення в Києві незадовільними

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальний селектор щодо ситуації з енергетикою в регіонах, де становище залишається найскладнішим. Найбільше уваги приділили Києву, де понад 1200 багатоквартирних будинків досі залишаються без опалення.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

Під час селектора обговорили стан справ у Києві та Київській області, Харкові та області, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. За словами президента, найскладнішою залишається ситуація у столиці, зокрема в районах лівого берега, включно з Дарницею.

“Поки що всі строки, про які говорилося, не можна вважати задовільними – треба діяти швидше. Ідеться про значну кількість людей, які потребують негайної підтримки, і це стосується Дарниці та інших районів на лівому березі столиці. Визначено порядок кроків, і очікую сьогодні ж ввечері доповіді щодо термінів можливої реалізації”, – йдеться в повідомленні.

Президент доручив перевірити всі звіти про готовність соціальної інфраструктури, шкіл і пунктів підтримки в Києві до реальної роботи. Міністр внутрішніх справ доповів про забезпечення пунктів обігріву, гарячого харчування та мобільного зв’язку.

Також Зеленський доручив Прем’єр-міністру разом із міністром фінансів проаналізувати можливості термінових закупівель обладнання для альтернативної генерації електроенергії та теплопостачання, зокрема для Києва. Міністр енергетики перебуває на постійному зв’язку з міжнародними партнерами та разом із місцевими керівниками має визначити перелік додаткової підтримки і строки її отримання.