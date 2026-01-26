У Франції взяли під варту капітана нафтового танкера Grinch з “тіньового флоту” РФ

Французька прокуратура взяла під варту капітана нафтового танкера Grinch, який підозрюють у належності до так званого російського “тіньового флоту”. Судно раніше перехопили Військово-морські сили Франції в міжнародних водах Середземного моря та доправили до порту Марсель-Фос.

Про це пише Le Monde.

Як повідомила прокуратура Марселя 25 січня, капітана танкера — 58-річного громадянина Індії — затримали за підозрою у відсутності законного прапора судна. Танкер зупинили 22 січня в міжнародних водах між Іспанією та Північною Африкою, після чого його супроводили до затоки Фос-сюр-Мер, де він прибув у суботу ввечері.

За даними слідства, Grinch може входити до флоту суден, які використовуються Росією для експорту нафти в обхід західних санкцій. Досудове розслідування за фактом відсутності прапора було відкрито 22 січня. Його проводять спільно слідчий підрозділ морської жандармерії Тулона та Центр безпеки судноплавства Марселя.

Екіпаж судна, який також складається з громадян Індії, залишається на борту. Прокуратура уточнила, що слідчі перевіряють дійсність прапора танкера та навігаційних документів, необхідних для законного судноплавства.

Наразі Grinch перебуває на якорі в затоці Фос-сюр-Мер приблизно за 500 метрів від узбережжя міста Мартіг. Судно оточене кораблем ВМС Франції та двома катерами жандармерії. Для забезпечення безпеки розслідування встановлено морські та повітряні зони обмеження доступу.

Про перехоплення танкера раніше повідомляв президент Франції Емманюель Макрон, зазначивши, що операція проводилася за участі кількох союзників, зокрема Великої Британії. Довжина судна становить 249 метрів. Під назвою Grinch воно перебуває у санкційному списку Великої Британії, а під назвою Carl — у списках Європейського Союзу та США.

Операція з Grinch стала другою подібною дією Франції після перехоплення танкера Boracay у вересні 2025 року. Тоді судно також було спрямоване до французького порту, а його капітана згодом викликали до суду за відмову виконувати законні вимоги.

За оцінками AFP, під санкціями Європейського Союзу нині перебувають близько 598 суден, які підозрюють у належності до російського “тіньового флоту”. Президент Франції раніше заявляв, що посилення тиску на такі судна має зменшити можливості Росії фінансувати війну проти України.