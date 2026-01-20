Трамп пригрозив 200% митами на французьке вино, щоб залучити Макрона до “Ради миру”

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 200-відсоткові мита на французькі вина та шампанське. За його словами, це може стати інструментом тиску на президента Франції Емманюеля Макрона, аби той приєднався до ініційованої Трампом «Ради миру», повідомляє Reuters.

Про це Трамп заявив, коментуючи свою ініціативу зі створення «Ради миру», яка, за його задумом, має почати з врегулювання ситуації в Газі, а згодом займатися іншими міжнародними конфліктами. За інформацією джерела, близького до Макрона, президент Франції має намір відмовитися від участі в цій ініціативі, що також викликає питання щодо ролі ООН.

Коментуючи позицію французького лідера, Трамп заявив: «Ніхто його не хоче, бо він дуже скоро піде з посади». Він також додав, що може запровадити 200% мита на французькі вина і шампанське, після чого Макрон «приєднається, хоча й не зобов’язаний цього робити».

Погроза щодо вин є частиною ширшого торговельного тиску США на Європейський Союз. Наразі вина та алкогольні напої з ЄС експортуються до США з митом у 15%, і Франція наполягає на його скасуванні після укладення торговельної угоди між США та ЄС минулого літа. Сполучені Штати залишаються найбільшим ринком для французьких вин і міцного алкоголю — обсяг експорту у 2024 році сягнув 3,8 млрд євро.

Заяви Трампа вже вплинули на ринки: акції концерну LVMH, який володіє великими виробниками шампанського, знизилися на 2%. Представники французької винної галузі заявили, що попередні торговельні заходи вже призвели до падіння активності на ринку США на 20–25%.

В Єлисейському палаці зазначили, що взяли до відома заяви Трампа, підкресливши, що використання мит для впливу на зовнішню політику іншої держави є неприйнятним. Тим часом у ЄС розглядають можливі заходи у відповідь, зокрема запровадження власних мит і застосування інструментів протидії економічному примусу.