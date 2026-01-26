На Одещині вихователька центру реабілітації дітей знущалася з шестирічного хлопчика

В Одеській області виявили факти жорстокого поводження з дітьми та їхньої системної занедбаності. Прокуратура розпочала низку розслідувань, зокрема щодо катування шестирічного хлопчика у центрі реабілітації та можливих порушень з боку соціальних служб.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

У грудні минулого року вихователька центру реабілітації дітей під час раптового конфлікту стягнула шестирічного хлопчика за руки з дивану, вдарила по голові, почала кричати та сильно трясти.

Розпочато розслідування за фактом катування хлопчика вихователькою центру реабілітації дітей. Білгород-Дністровська окружна прокуратура повідомила про підозру 48-річній жінці у катуванні.

Співробітниці центру обрали запобіжний захід, відсторонили від посади. Вона вже звільнилася за власним бажанням.

Крім того, у трьох різних справах перевіряється законність дій працівників служб у справах дітей Одеської міської ради, Південної міської ради та Біляївської служби щодо шести неповнолітніх.