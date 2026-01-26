Євросоюз і Індія готують нове партнерство у сфері безпеки й оборони

Європейський Союз і Індія планують вивчити можливості участі Індії в оборонних ініціативах ЄС. Відповідні положення містяться в проєкті угоди про партнерство у сфері безпеки й оборони.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на проєкт документа, який планують підписати у вівторок. У ньому зазначається, що ЄС та Індія консультуватимуться щодо власних оборонних ініціатив, зокрема через обмін інформацією у сфері оборонної промисловості.

Сторони також мають намір дослідити можливості участі Індії у відповідних оборонних ініціативах ЄС за умови взаємного інтересу та узгодженості безпекових пріоритетів, відповідно до чинних правових рамок.

Реклама

Реклама

Документ передбачає започаткування щорічного діалогу між ЄС та Індією з питань безпеки й оборони, а також поглиблення співпраці у сфері морської безпеки, кіберзагроз і боротьби з тероризмом.

У проєкті наголошується, що зростання складності глобальних безпекових загроз, посилення геополітичної напруженості та швидкі технологічні зміни зумовлюють потребу в тіснішому діалозі та співпраці між Євросоюзом і Індією.

Очікується, що у вівторок ЄС та Індія також оголосять про завершення тривалих переговорів щодо укладення угоди про вільну торгівлю.