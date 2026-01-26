“Вибивали зізнання”: потерпілий пережив зупинку серця після побиття поліцейськими

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру двом оперативним працівникам районного управління поліції у Вінниці. Їх підозрюють у катуванні та умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень чоловікові, який після побиття пережив клінічну смерть.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, у вересні 2023 року правоохоронці під час незаконного «вибивання зізнання» жорстоко побили чоловіка, якого вважали причетним до дрібної крадіжки.

Потерпілому завдавали численних ударів кулаками та гумовим кийком у живіт, а також застосовували психологічний тиск, намагаючись змусити його зізнатися. Внаслідок катувань чоловік зазнав множинних тяжких ушкоджень внутрішніх органів.

Лікарі були змушені видалити потерпілому селезінку. Під час хірургічного втручання у чоловіка зупинилося серце, однак після близько 10 хвилин реанімаційних заходів медики змогли відновити серцевий ритм.

Наразі також вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще одному працівнику поліції, який, за даними слідства, брав участь у побитті.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 2 ст. 127 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. В Офісі Генпрокурора нагадали, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.