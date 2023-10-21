Кримінал

ЗС РФ застосували нову тактику змішаних атак – Гуменюк

21 Жовтня 2023 10:58
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гуменюк

У ході обстрілу України минулої ночі росіяни використали нову тактику змішаних атак, заявила речниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, українські військові вперше спостерігали одночасний пуск крилатих ракет і авіаційних бомб, що коректуються. При цьому з тактичної авіації по фронтових територіях здійснювалися удари авіабомбами, а по територіях другого ешелону підготовки, зокрема Кривого Рогу та Миколаївської області, водночас прямували крилаті ракети типу Х-59, зазначила вона.

“Це однозначно спроба ворогом завдати ракетного удару максимально ефективно для себе, оскільки знають, що по КАБ працювати ми не можемо”, – зауважила Гуменюк. Вона зазначила, що така тактика спрямована на виснаження української протиповітряної оборони із максимальним досягненням результату.


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