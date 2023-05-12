Зруйновані Циркуни під Харковом обрані для пілотного проекту комплексного відновлення

Рік тому село Циркуни на Харківщині було звільнено від окупантів. Цьогоріч відібрали його для пілотного проєкту комплексного відновлення за принципом «краще, ніж було».

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який сьогодні приїхав у Харківську область.

“Оглянули сьогодні наслідки руйнувань, які лишила після себе росія. Зокрема Циркунівський ліцей, будівлі якого понад 100 років. Заслухав голів ОВА та громади щодо відновлення та розмінування. Важливо, щоб ці два процеси відбувалися одночасно. ДСНС і дотичні структури отримали відповідні доручення”, – написав Шмигаль в Telegram.

Він також повідомив, що дав завдання Мінінфраструктури та Агентству з відновлення розробити покрокові плани щодо черговості відновлення об’єктів.

“Спершу мають бути ЦНАП, заклади медицини й освіти. З головою громади обговорили наповнення реєстру пошкодженого та зруйнованого майна. Місцева влада має прискоритися. Люди не повинні чекати. Відновлення має вже розпочатися”, – заявив голова Уряду.

Наша мета — не просто відновити конкретний об’єкт у Циркунах. А комплексно відбудувати село за сучасними стандартами. Це має стати взірцем для подальшого відновлення й трансформації всієї країни.