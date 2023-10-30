Кримінал

Зросла кількість жертв від удару по терміналу “Нової пошти”

30 Жовтня 2023 10:04
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нова пошта, ракетний удар

До 7 зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по терміналу «Нової пошти» на Харківщині, який стався 21 жовтня.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що 25-річний чоловік, якого доставили до медичного закладу після удару по терміналу «Нової пошти», зранку 30 жовтня помер у лікарні. 

«Армія рф, вдаривши по “Новій пошті”, забрала життя вже 7 людей», — констатував Синєгубов.

За його даними, ще 12 людей досі проходять лікування, зокрема двоє з них — у реанімації.


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