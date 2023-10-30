Зросла кількість жертв від удару по терміналу “Нової пошти”

До 7 зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по терміналу «Нової пошти» на Харківщині, який стався 21 жовтня.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що 25-річний чоловік, якого доставили до медичного закладу після удару по терміналу «Нової пошти», зранку 30 жовтня помер у лікарні.

«Армія рф, вдаривши по “Новій пошті”, забрала життя вже 7 людей», — констатував Синєгубов.

За його даними, ще 12 людей досі проходять лікування, зокрема двоє з них — у реанімації.