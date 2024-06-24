Суспільство

Зранку ворог вдарив по цивільній інфраструктурі Одеси: є постраждалі
24 Червня 2024 09:13
вибух, одеса
Ілюстративне фото з відкритих джерел

24 червня окупанти вдарили по Одесі, є влучання по цивільній інфраструктурі та постраждалі.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram. 

“Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється”.

Наразі триває ліквідація пожежі.

Місцеві видання повідомляли, що на місці прильоту здійнявся величезний стовп чорного диму. Повітряні сили раніше інформували про пуски крилатих ракет у напрямку Одеси.


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