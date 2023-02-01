Кримінал

Зранку ворог обстріляв Куп’янськ, є поранені

1 Лютого 2023 09:06
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хова

Сьогодні о 7:30 ранку ворог вкотре обстріляв Куп’янськ. Внаслідок обстрілу отримав осколкове поранення та був госпіталізований 60-річний чоловік. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої доби окупанти продовжували обстрілювати прикордонні населені пункти в Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області.

“Вчора зафіксовано удари, попередньо 2 ракетами С-300, по селу Шипувате Куп’янського району. Ракети влучили в землю поруч з Будинком культури. Обійшлося без постраждалих.

У смт Дворічна Куп’янського району внаслідок обстрілу було вибито вікна у одній з будівель ДСНС та пошкоджено автомобіль рятувальників”, – написав очільник ОВА у Telegram.


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Зранку ворог обстріляв Куп’янськ, є поранені
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