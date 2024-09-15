Влада не виключає розірвання договорів з підрядниками, які будують підземну школу у Лозовій

Станом на зараз в Харківській області будують 6 підземних шкіл, триває робота над розробкою ще 16 таких проєктів. Про це повідомили у пресслужбі ХОВА

Начальник адміністрації Олег Синєгубов перевірив хід будівельних робіт в Лозівському та Харківському районах області.

В Харківському районі в посиленому режимі триває будівництво захисної споруди при одному з навчальних закладів. Укриття дасть змогу проводити офлайн-навчання для 300 учнів у дві зміни. Також будівлю зможуть використовувати, як бомбосховище для місцевих мешканців.

«Дана підземна школа має стати однією із найбільш захищених у Харківській області, адже цей об’єкт важкий з точки зору інженерії, будівництва. Багато замовлених деталей, нюансів, інклюзії, ліфти, енергетика, електрика, автономність, яка не на поверхні, а саме у сховищі. Плануємо завершити усі роботи вже в листопаді. Після того, як об’єкт буде зданий, адміністрація навчального закладу визначатиме, коли розпочинати освітній процес офлайн або у змішаній формі», – зазначив Синєгубов.

Будують підземну школу і в Близнюківській тергорамді. Проєктом передбачено, що навчальний заклад стане опорним і зможе умістити більше 1000 дітей з низки населених пунктів громади. Нині підрядники завершують роботи з риття котловану.

В Лозівській міській тергроамді підрядники продовжують риття котловану, але не вкладаються в поставлені терміни.

«Дане питання детально опрацьовуватимемо. Або підрядники будуть нарощувати темпи, або будемо ініціювати розірвання договорів, тому що вони не встигають виконати поставлені задачі до кінця поточного року, освоїти кошти і збудувати цей об’єкт», – заявив Олег Синєгубов.