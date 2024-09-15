Суспільство

Влада не виключає розірвання договорів з підрядниками, які будують підземну школу у Лозовій
15 Вересня 2024 12:02
читать на русском →
хова, школа
На Харківщині триває будівництво підземних шкіл та укриттів в закладах освіти / Фото ХОВА

Станом на зараз в Харківській області будують 6 підземних шкіл, триває робота над розробкою ще 16 таких проєктів. Про це повідомили у пресслужбі ХОВА

Начальник адміністрації Олег Синєгубов перевірив хід будівельних робіт в Лозівському та Харківському районах області.

В Харківському районі в посиленому режимі триває будівництво захисної споруди при одному з навчальних закладів. Укриття дасть змогу проводити офлайн-навчання для 300 учнів у дві зміни. Також будівлю зможуть використовувати, як бомбосховище для місцевих мешканців.

«Дана підземна школа має стати однією із найбільш захищених у Харківській області, адже цей об’єкт важкий з точки зору інженерії, будівництва. Багато замовлених деталей, нюансів, інклюзії, ліфти, енергетика, електрика, автономність, яка не на поверхні, а саме у сховищі. Плануємо завершити усі роботи вже в листопаді. Після того, як об’єкт буде зданий, адміністрація навчального закладу визначатиме, коли розпочинати освітній процес офлайн або у змішаній формі», – зазначив Синєгубов.

Будують підземну школу і в Близнюківській тергорамді. Проєктом передбачено, що навчальний заклад стане опорним і зможе умістити більше 1000 дітей з низки населених пунктів громади. Нині підрядники завершують роботи з риття котловану.

В Лозівській міській тергроамді підрядники продовжують риття котловану, але не вкладаються в поставлені терміни.

«Дане питання детально опрацьовуватимемо. Або підрядники будуть нарощувати темпи, або будемо ініціювати розірвання договорів, тому що вони не встигають виконати поставлені задачі до кінця поточного року, освоїти кошти і збудувати цей об’єкт», – заявив Олег Синєгубов.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
15 Вересня 2024 12:27

У Вовчанську не залишилося жодної вцілілої будівлі
15 Вересня 2024 13:15

У Зеленського спростували інформацію Bild про заморозку війни
15 Вересня 2024 12:02

Влада не виключає розірвання договорів з підрядниками, які будують підземну школу у Лозовій
15 Вересня 2024 10:38

ISW: Операція ЗСУ на Курщині вимагатиме подальших передислокацій сил РФ
15 Вересня 2024 09:37

Міністр МЗС Польщі закликав скасувати пільги для українських чоловіків у Європі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
усі думки