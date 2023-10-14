Кримінал

Зранку росіяни обстріляли житловий будинок у Куп’янськ-Вузловому

14 Жовтня 2023 09:41
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Сьогодні о 7 ранку ворог обстріляв смт Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району, пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, сталася пожежа. Без постраждалих.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він також написав про події минулої доби в регіоні.

  • Минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.
  • Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Іванівка, Кислівка та Піщане Куп’янського району.
  • З артилерії, мінометів та іншого озброєння були обстріляні Вовчанськ, Тернова, Гатище та Плетенівка Чугуївського району, Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ Куп’янського району, Борова Ізюмського району. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.
  • Близько 11:00 біля с. Явірське Ізюмського району в полі на протитанковій міні ТМ-62П3 підірвався автомобіль МАЗ бензовоз. 61-річний водій бензовоза загинув на місці.
  • На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 20 атак ворога біля Синьківки, Іванівки та Кислівки. Ворог не має просування та несе втрати.

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