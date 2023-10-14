Зранку росіяни обстріляли житловий будинок у Куп’янськ-Вузловому

Сьогодні о 7 ранку ворог обстріляв смт Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району, пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, сталася пожежа. Без постраждалих.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він також написав про події минулої доби в регіоні.