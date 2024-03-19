Політика

Зрадниці Повалій і Лорак досі мають звання  народних артистів. У Раді збираються це виправити

19 Березня 2024 07:21
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рада, зрада
Таїсія Повалій на виборчій дільниці / Фото @tpovaliyofficial

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики на найближчому засіданні порушить питання про ухвалення механізму позбавлення звань народних артистів.

Про це йдеться у матеріалі hromadske.

Верховна Рада в різний час подавала ініціативи, покликані позбавити артистів-зрадників звань народних депутатів. Проєкт закону №8374, підготовлений цим комітетом, пройшов перше читання рік тому, в березні 2023-го, але далі не просунувся.

Ініціатива не потрапила на друге читання через депутатську групу “За життя та мир” (колишня ОПЗЖ), яка погрожувала, що не буде голосувати за інші важливі ініціативи, якщо ухвалять цю. Мовляв, фракція дуже хвилювалася, щоб у їхнього представника Юрія Бойка після ухвалення цього законопроєкту не забрали звання Героя України. Хоча, як пояснює співрозмовник, за чинною редакцією закону його позбавили б цієї відзнаки лише у разі накладення санкцій.

Депутати точно повернуться до цього питання вже на найближчому засіданні комітету з інформполітики, сказав hromadske член комітету Микола Княжицький.

Співачка та колишня народна депутатка України Таїсія Повалій похизувалсь на “виборах” президента РФ. На фото, яке зрадниця опублікувала в соцмережах, вона стоїть на тлі банера президентських виборів і тримає в руках російський паспорт.


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