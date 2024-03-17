Співачка-зрадниця Повалій отримала російське громадянство і вже проголосувала за Путіна

Про це Z-патріотка Таїсія Повалій розповіла на сторінці в Instagram. Вона розмістила фотографію, де зображена на виборчій дільниці у Москві. При цьому Повалій позує на тлі банера з написом “Вибори президента Росії 15-17 березня”, а в руках прихильниця Путіна тримає російський паспорт і усміхається.

Таїсія Повалій на виборчій дільниці / Фото @tpovaliyofficial

Таким чином зрадниця повідомила, що тепер вона є громадянкою Росії, а також розповіла, що вперше проголосувала на виборах:

“Я проголосувала за щасливе майбутнє своєї країни Росії. Мене переповнює неймовірна гордість через те, що я є частиною великого народу”, – сказала затята путіністка.