Суспільство

Співачка-зрадниця Повалій отримала російське громадянство і вже проголосувала за Путіна

17 Березня 2024 10:40
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Про це Z-патріотка Таїсія Повалій розповіла на сторінці в Instagram. Вона розмістила фотографію, де зображена на виборчій дільниці у Москві. При цьому Повалій позує на тлі банера з написом “Вибори президента Росії 15-17 березня”, а в руках прихильниця Путіна тримає російський паспорт і усміхається.

Таїсія Повалій на виборчій дільниці / Фото @tpovaliyofficial

Таким чином зрадниця повідомила, що тепер вона є громадянкою Росії, а також розповіла, що вперше проголосувала на виборах:

“Я проголосувала за щасливе майбутнє своєї країни Росії. Мене переповнює неймовірна гордість через те, що я є частиною великого народу”, – сказала затята путіністка.


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