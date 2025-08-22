Золото для України: веслувальниці Лузан і Федорів тріумфували в Мілані

Українські спортсменки Людмила Лузан та Ірина Федорів вибороли золоту медаль на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное, що триває в італійському Мілані.

Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

У фіналі змагань каное-двійок на дистанції 500 метрів Людмила Лузан та Ірина Федорів фінішували першими з результатом 1:53,3 хв, випередивши команди Канади та Іспанії.

Для Людмили Лузан це вже п’яте чемпіонське золото на світовій першості й друге саме на цій дистанції, а для Ірини Федорів — перший успіх такого рівня, одразу на найвищій сходинці п’єдесталу.

Нагадаємо, що у червні цього року цей дует виборов “срібло” чемпіонату Європи саме на цій дистанції, поступившись іспанкам, які сьогодні стали бронзовими призерками.