Золочів опинився під ударом російської авіабомби: п’ятеро людей постраждали

Близько 11:00 21 лютого російська авіабомба вдарила по Золочеву на Харківщині, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей, повідомляє поліція області.
Поранення отримали двоє чоловіків 55 і 63 років, а також троє жінок віком 51, 60 та 72 роки. Вони зазнали осколкових травм та гострої реакції на стрес.
Унаслідок удару знищено автомобіль і два будинки, ще чотири оселі зазнали пошкоджень. Також зафіксовані влучання на луках у селищі Золочів та поблизу села Орішанка.
На місці працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Правоохоронці документують наслідки атаки та збирають речові докази.
За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).