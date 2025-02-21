Кримінал

Золочів опинився під ударом російської авіабомби: п’ятеро людей постраждали
21 Лютого 2025 12:54
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Близько 11:00 21 лютого російська авіабомба вдарила по Золочеву на Харківщині, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей, повідомляє поліція області.

Поранення отримали двоє чоловіків 55 і 63 років, а також троє жінок віком 51, 60 та 72 роки. Вони зазнали осколкових травм та гострої реакції на стрес.

Унаслідок удару знищено автомобіль і два будинки, ще чотири оселі зазнали пошкоджень. Також зафіксовані влучання на луках у селищі Золочів та поблизу села Орішанка.

Наслідки російського авіаудару по Золочеву на Харківщині / Фото: Харківська обладміністрація, Суспільне

На місці працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Правоохоронці документують наслідки атаки та збирають речові докази.

За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).


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