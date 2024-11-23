Знято з посади командувача російського угруповання військ «Південь»

Знято з посади командувача угруповання військ «Південь» армії росії генерал-полковника Геннадія Анашкіна. Про це повідомляють російські z-блогери, пише «База». Вони ж стверджують, що причиною стали, зокрема, «невиправдані втрати», а також «небажання Анашкіна доводити до вищого командування справжній стан речей на фронті».

Телеграм-канал «Рибар» назвав рішення про зміну командування угруповання «Південь» наслідком проблем на Сіверському напрямку, зокрема невиправданих втрат.

«Стверджується, що причиною стала ситуація на Сіверському напрямку, а також небажання Анашкіна доводити до вищого командування істинний стан речей», – написав у своєму телеграм-каналі військкор Юрій Котенок.

Офіційної інформації про зняття Анашкіна з посади в міноборони рф не повідомляли.