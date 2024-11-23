Політика

Знято з посади командувача російського угруповання військ «Південь»
23 Листопада 2024 12:50
читать на русском →
російські військові
Геннадій Анашкін / Фото із соцмереж

Знято з посади командувача угруповання військ «Південь» армії росії генерал-полковника Геннадія Анашкіна. Про це повідомляють російські z-блогери, пише «База». Вони ж стверджують, що причиною стали, зокрема, «невиправдані втрати», а також «небажання Анашкіна доводити до вищого командування справжній стан речей на фронті».

Телеграм-канал «Рибар» назвав рішення про зміну командування угруповання «Південь» наслідком проблем на Сіверському напрямку, зокрема невиправданих втрат.

«Стверджується, що причиною стала ситуація на Сіверському напрямку, а також небажання Анашкіна доводити до вищого командування істинний стан речей», – написав у своєму телеграм-каналі військкор Юрій Котенок.

Офіційної інформації про зняття Анашкіна з посади в міноборони рф не повідомляли.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
23 Листопада 2024 14:24

Битва за Велику Новосілку: противник посилює натиск, ситуація критична
23 Листопада 2024 15:51

Кремль і політика отруєнь: у США підтвердили, що Ющенко став жертвою спецоперації РФ
23 Листопада 2024 14:08

Росія найближчими днями може провести нові випробування балістичних ракет
23 Листопада 2024 12:50

Знято з посади командувача російського угруповання військ «Південь»
23 Листопада 2024 12:34

CNN: Переважна більшість компонентів північнокорейських ракет має західне походження
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
усі думки