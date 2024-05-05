Суспільство

У Курській області місцеві бабусі отруїли десантників

5 Травня 2024 19:38
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російські військові, Великдень
Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

У Курській області десятки десантників потрапили до лікарні після того, як поїли “пасок” з яйцями, приготованими для них місцевими жителями, пишуть Z-канали.

“Неприємна інформація надійшла нам від наших хлопців з 3 дшб 104 дшп 76 дшд, які зараз стоять у Курській області на кордоні з Україною. Не хотілося б про це писати, але нехай цей пост стане попередженням для інших наших бійців.

Отже, учора ми спілкувалися з нашими старими знайомими офіцерами із 104 дшп і дізналися, що десятки їхніх хлопців потрапили в госпіталь із харчовим отруєнням.

Найнеприємніше, що причиною того, що сталося, найімовірніше, стали зловживання місцевих жителів. Хлопці кажуть, що вчора милі на вигляд бабусі поділилися з ними великодніми яйцями і пасками. Бійці, не чекаючи неділі, вирішили спробувати частування. Уже через кілька годин у деяких із них почалася діарея, нудота і блювота. Відправили в госпіталь. Лікарі кажуть, що причиною отруєння може бути щось неприродне. Дуже ймовірно, що в їжу було щось підмішано. Поки що розбираються.

Загалом, хлопці, не варто довіряти кому попало. Навіть якщо вам здається, що небезпеки немає, вона може прийти, звідки не чекали. Як бачимо, це стосується не тільки нових, а й старих наших територій.


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