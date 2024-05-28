Суспільство

Знайшли по ДНК: У Харкові ідентифікували тіло працівника “Епіцентру”, загиблого під час атаки

28 Травня 2024 09:54
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загиблі, харків, обстріл
Пожежа в торговому гіпермаркеті внаслдіок удару / ДСНС

За аналізом ДНК восьмирічного хлопчика ідентифікували тіло його батька, який загинув під час ворожого удару 25 травня по “Епіцентру” у Харкові.

Про це у Фейсбуці повідомляє поліція Харківської області.

“Поліція знайшла батька восьмирічного Михайлика. Тіло загиблого ідентифікували сьогодні вночі по аналізу ДНК, який відібрали у хлопчика”, – ідеться в повідомленні.

“Дитина з мамою прийшли до штабу слідчого управління, який розгорнутий біля знищеного супермаркету, 26 травня. Хлопчик не дочекався, коли батько повернеться з роботи. Почули про трагедію і наступного дня прийшли до поліції. Аналізи ДНК відібрали у дитини, адже хлопець прямий родич загиблого чоловіка”, – зазначили в поліції.

Криміналісти підтвердили, що знайдене вчора тіло належить батькові Михайлика. 38-річний Олександр працював у гіпермаркеті.

Станом на 6:00 28 травня із 17 загиблих поліція ідентифікувала 16 тіл. Пошукові роботи тривають.

Громадяни, які втратили зв’язок з близькими, можуть звернутися за телефонами поліції 093 494 31 62 або 102.


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