ЗМІ: Зеленського у понеділок чекають у Мадриді

Президент України Володимир Зеленський наступного тижні відвідає Іспанію та Португалію, візит до яких був запланований на середину травня, але перенесений через російський наступ на півночі Харківської області.

Іспанська радіостанція Cadena SER із посиланням на джерела, «безпосередньо залучені до команди, яка планує зустріч», заявила, що офіційні заходи за участі Зеленського очікуються у Мадриді у понеділок, 27 травня. Заплановано, що він проведе зустріч із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом і королем Феліпе. При цьому до Іспанії президент України, ймовірно прибуде ще в неділю.

В Іспанії знову нагадали, що це буде перший двосторонній візит Зеленського до країни, хоча в жовтні минулого року він був у Гранаді на саміті Європейської політичної спільноти в рамках головування Іспанії в ЄС. Очікується, що в рамках цього візиту буде підписана двостороння угода про гарантії безпеки між Іспанією та Україною.

Після Іспанії Зеленський здійснить візит до Португалії. Офіційно президент Португалії Марсело Ребелу ді Соза наразі не підтвердив запланованої зустрічі із Зеленським, однак CNN Portugal пише, що його зустріч із президентом України має відбутись у вівторок.