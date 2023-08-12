ЗМІ: Україна хоче виключити Ізраїль із формату “Рамштайн”

Україна розглядає можливість виключення Ізраїлю із групи з питань оборони “Рамштайн”. Про це пише Kyiv Post. До контактної групи “Рамштайн” входять представники 30 країн НАТО та ще 24 країн. Усі вони опікуються питаннями військової допомоги Києву.

Джерела Kyiv Post у Раді з національної безпеки та оборони України розповіли журналістам, що Ізраїль не надав Україні військової допомоги. На думку співрозмовників видання, є можливість, що інформація, яку обговорюють на нарадах у форматі “Рамштайн”, використовується Ізраїлем у своїх вузьких інтересах, аж до передачі даних Росії.

Крім того, Київ розглядає можливість скасування безвізового режиму між двома країнами, зазначає видання.

МЗС України заявило, що не має інформації щодо цієї ініціативи.

Публікація у Kyiv Post з’явилася на тлі повідомлень про припинення безкоштовного лікування в Ізраїлі українських біженців. При цьому сам Ізраїль намагається отримати гарантії безпеки тисяч єврейських паломників, які щорічно приїжджають до Умані для святкування єврейського нового року. За постійних обстрілів дати ці гарантії неможливо, кажуть джерела Kyiv Post.