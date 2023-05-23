ЗМІ: У Польщі підтвердили навчання українських пілотів на F-16

У польському уряді підтвердили інформацію про початок навчання у Польщі українських пілотів на літаках F-16.

Про це пише Укрінформ з посиланням на джерело в уряді РП.

“Так, це правда”, – повідомило джерело, відповідаючи на запитання, чи підтверджують у Польщі слова високого представника ЄС Жозепа Борреля про початок тренування українських пілотів на F-16 у кількох країнах, зокрема Польщі.

В уряді РП зазначили, що офіційна інформація з цього приводу буде трохи згодом.

Водночас джерело підкреслило, що Варшава намагається активно допомагати Києву на всіх можливих напрямках, наприклад, також тренуючи українських танкістів на Leopard 2.