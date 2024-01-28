ЗМІ: Російський ракетник застрелився, дізнавшись, що його ракета вбила рідну бабусю у Харкові

Інженер російського оборонного заводу застрелився через те, що ракета, до створення якої він був причетний, вдарила по житловому будинку у Харкові.

Про це пише ZN.ua з посиланням на російчькіі ЗМІ.

Чоловік працював на заводі «Купол», що входить до концерну ВКО «Алмаз-Антей». Його тіло знайшов друг загиблого, який був стурбований відсутністю товариша на роботі.

«Я, Горобець Антон Ігорович, працював інженером Головного системного конструкторського бюро, концерну ПВО «Алмаз-Антей» імені академіка О.О. Розплетіна. Кілька днів тому ракета, до якої я приклав руку, прилетіла до Харкова до будинку, де жила моя бабуся по лінії мами, вона померла. Я не зміг із цим жити», – написав загиблий у передсмертній записці, знайденій у його нагрудній кишені.

ЗМІ повідомляють, що в Слідчому комітеті РФ вважають, що це було вбивство. На підприємстві розпочалася перевірка співробітників, з якими міг спілкуватися покійний.

В офіційних російських ЗМІ та опозиційних виданнях РФ про цей інцидент інформація відсутня.