ЗМІ: “ПВК Вагнера” ​​масово набирає найманців за кордоном

Видання, що базується в Лондоні Middle East Eyeз посиланням на власні джерела повідомляє, що “ПВК Вагнера” ​​російського бізнесмена Євгена Пригожина через втрати в Україні шукає найманців за межами Росії – в Туреччині, Сербії, Чехії, Польщі, Угорщині, Німеччині, Канаді та інших країнах аж до Латинської Америки.

Як кажуть джерела видання, російські найманці зазнають великих втрат через загальну дезорганізацію у збройних силах РФ.

Стверджується, що кандидатам у найманці пропонують зарплати вдвічі більше, ніж до війни – до 10 тис. доларів на місяць.

“Зазвичай вони наймають людей із солідним бойовим досвідом, – розповідає одне із джерел видання. – А тепер вони намагаються дотягнутися до всіх, хто готовий вбивати і потребує грошей”.

Джерела видання також кажуть, що кампанія “Вагнера” ​​проводиться через “російських олігархів, які живуть у Європі, пов’язаних зі злочинним світом”.

В останні місяці множилися свідчення, що “Вагнер” набирає нових найманців серед ув’язнених , які відбувають у російських в’язницях тривалі терміни, переважно за тяжкі насильницькі злочини. Окрім грошей, їм обіцяли помилування від президента.