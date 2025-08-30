The Telegraph: Трамп і Європа обговорюють відправку в Україну американських найманців

Президент США Дональд Трамп веде переговори з європейськими союзниками щодо можливого залучення приватних американських військових компаній (ПВК) в Україну в рамках мирного плану. Про це повідомило британське видання The Telegraph з посиланням на джерела у західних урядах.

За інформацією співрозмовників, такий варіант розглядається як компроміс, адже Трамп пообіцяв не розміщувати на території України регулярні підрозділи американської армії. Приватні компанії можуть брати участь у відновленні фортифікацій, будівництві військових баз, охороні американських підприємств. Їхня присутність, як очікується, стане фактором стримування і має знизити ризик порушення можливого перемир’я Росією.

Реклама

Реклама

Ідея обговорюється у комплексі з іншими гарантіями безпеки, які готує коаліція країн на чолі з Великою Британією та Францією. Зокрема йдеться про місії з повітряного патрулювання, підготовку військових кадрів та забезпечення присутності на Чорному морі. Деталі можуть бути оголошені найближчим часом після серії дипломатичних переговорів, що стартували після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.

За даними джерел, Європа планує зробити основою майбутнього стримування саме українську армію. Вона отримає нове озброєння, зокрема американські системи Patriot і Himars, а також проходитиме підготовку за допомогою інструкторів із країн НАТО. Американські ПВК можуть будувати укріплення та військові об’єкти, подібно до того, як це відбувалося в Іраку та Афганістані.

Перемовини також пов’язані з угодою між Вашингтоном і Києвом про спільну розробку українських родовищ корисних копалин і рідкоземельних металів.

Хоча Білий дім виступає проти розміщення регулярних військ США в Україні, у Лондоні відзначають, що присутність приватних військових компаній фактично означатиме появу на землі американських громадян зі зброєю, що саме по собі є сигналом для Москви. Для Трампа ж така схема дозволяє уникнути критики опонентів щодо інтервенцій та водночас представити її як вигідний бізнес-проєкт.