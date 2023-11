Син Пригожина командує “вагнерівцями”, які перейшли до Росгвардії – розвідка

Станом на кінець жовтня 2023 року великі підрозділи приватної військової компанії Wagner Group, ймовірно, були асимільовані в командну структуру Нацгвардії Росії (Росгвардія) і відновили активне вербування.

Про це йдеться у черговому звіті британської розвідки.

“Це відділення “Вагнера” під Росгвардією, ймовірно, очолює Павло Пригожин, син покійного власника “Вагнера” Євгена Пригожина”, – припустили у відомстві.

Аналітики не виключають, що інші групи бойовиків «Вагнера» приєдналися до іншої російської ПВК «Редут», яка, згідно з розслідуванням Радіо Вільна Європа, зараз налічує 7000 осіб.

“1 листопада 2023 року глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що медики ПВК “Вагнер” приєдналися до чеченського спецназу “Ахмат”. Раніше, 25 жовтня 2023 року, Кадиров заявив, що 170 колишніх бойовиків Вагнера вже перейшли до Ахмата”, – йдеться у звіті розвідки.

Російська держава наразі здійснює більш прямий контроль над діяльністю Групи Вагнера та колишнім персоналом після заколоту в липні 2023 року та подальшої смерті керівництва Вагнера в серпні 2023 року.

