Кримінал

На Закарпатті викрили наркокартель з місячним прибутком у 15 млн грн
13 Березня 2025 18:14
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У Закарпатській області правоохоронці затримали дев’ятьох учасників наркокартелю, який організував повний цикл виробництва, фасування та збуту мефедрону і метамфетаміну.

У спецоперації взяли участь понад 300 поліцейських, які провели 76 обшуків, повідомляє обласна поліція.

Організатором угруповання був 43-річний мешканець Мукачева. Його спільники виробляли та збували наркотики через схованки та особистий продаж. Оплата здійснювалась готівкою та банківськими переказами.

Щомісяця злочинна група виготовляла близько 50 кг психотропних речовин, що приносило їм щонайменше 15 млн гривень прибутку.

На Закарпатті ліквідували наркокартель / Фото: Нацполіція

Під час обшуків вилучили наркотики на суму 1,5 млн грн, 16 автомобілів, серед яких були елітні BMW, Audi та Porsche, понад 5 млн грн, зброю, вибухівку, мобільні телефони та комп’ютери.

Правоохоронці повідомили про підозру дев’ятьом учасникам угруповання за низкою статей Кримінального кодексу України. Підозрюваних взяли під варту без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


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