Політика

Думаю, анексія Гренландії станеться, – Трамп
13 Березня 2025 20:46
читать на русском →
Президент США Дональд Трамп / Кадр з відео
Президент США Дональд Трамп / Кадр з відео

Президент США Дональд Трамп знову припустив можливість приєднання Гренландії до Сполучених Штатів.

Про це він заявив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, яку транслював “Голос Америки”.

На запитання, чи допускає він анексію острова, Трамп відповів: “Думаю, це станеться”.

Коментуючи нещодавні вибори у Гренландії, президент США назвав їхнього переможця “дуже хорошою людиною”.

Раніше Трамп закликав мешканців острова підтримати приєднання до США, обіцяючи масштабні інвестиції та економічне зростання.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
13 Березня 2025 18:00

Путін заявляє, що підтримує пропозиції США щодо перемирʼя
13 Березня 2025 20:55

Росіяни атакували Харків “шахедами”
13 Березня 2025 20:30

Україна представила США на зустрічі у Джидді “червоні лінії” для мирних переговорів, – ЗМІ
13 Березня 2025 19:29

Трамп відреагував на заяву Путіна щодо перемир’я
13 Березня 2025 17:46

В Україні понад 3 тисячі громадян — офіційні “мільйонери”. Наймолодшому — 3,5 роки
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
усі думки