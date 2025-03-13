Думаю, анексія Гренландії станеться, – Трамп

Президент США Дональд Трамп знову припустив можливість приєднання Гренландії до Сполучених Штатів.

Про це він заявив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, яку транслював “Голос Америки”.

На запитання, чи допускає він анексію острова, Трамп відповів: “Думаю, це станеться”.

Коментуючи нещодавні вибори у Гренландії, президент США назвав їхнього переможця “дуже хорошою людиною”.

Раніше Трамп закликав мешканців острова підтримати приєднання до США, обіцяючи масштабні інвестиції та економічне зростання.