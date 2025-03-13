Суспільство

В Україну йдуть дощі та похолодання, місцями можливий мокрий сніг
13 Березня 2025 21:48
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Світанок у Карпатах / Фото: istetsen / Instagram
Світанок у Карпатах / Фото: istetsen / Instagram

До України йдуть дощі та, можливо, мокрий сніг. Проте 14 березня температура повітря все ще буде високою.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, 14 березня в Україні очікується тепла погода з температурою повітря +15…+22 °C. На Волині, Рівненщині, Львівщині, у північних районах Житомирщини та Київщини буде +11…+14 °C.

Дощі в пʼятницю малоймовірні, проте надвечір 14 березня опади зʼявляться в західних областях.

У Києві переважатиме суха погода. Повітря прогріється до +14 °C. 

“Використайте завтрашній день гарно, бо вже підуть дощі, можливий мокрий сніг і похолодання”, – розповіла синоптикиня.

Оце рожевеньке на прогностичній карті опадів – сніг, мокрий сніг. Синє – дощ. Карта – прогноз на неділю, 16-те…

Posted by Наталка Діденко on Thursday, March 13, 2025

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