В Україну йдуть дощі та похолодання, місцями можливий мокрий сніг

До України йдуть дощі та, можливо, мокрий сніг. Проте 14 березня температура повітря все ще буде високою.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, 14 березня в Україні очікується тепла погода з температурою повітря +15…+22 °C. На Волині, Рівненщині, Львівщині, у північних районах Житомирщини та Київщини буде +11…+14 °C.

Дощі в пʼятницю малоймовірні, проте надвечір 14 березня опади зʼявляться в західних областях.

У Києві переважатиме суха погода. Повітря прогріється до +14 °C.

“Використайте завтрашній день гарно, бо вже підуть дощі, можливий мокрий сніг і похолодання”, – розповіла синоптикиня.