Україна представила США на зустрічі у Джидді “червоні лінії” для мирних переговорів, – ЗМІ

Під час зустрічі в Джидді Україна дала зрозуміти США, що не відмовиться від бажання стати членом НАТО у межах потенційної “мирної угоди”.

Як повідомило джерело “Європейської правди”, переговори не передбачали узгодження остаточної позиції, однак українська сторона окреслила свої “червоні лінії”.

“Ми чітко заявили, що питання НАТО залишається для України актуальним і не буде зняте з порядку денного”, – зазначив співрозмовник.

За його словами, Київ також наполіг, що не погодиться на обмеження чисельності ЗСУ чи заборону вступу до міжнародних організацій, зокрема ЄС і НАТО. Глава ОП Андрій Єрмак підкреслив, що Росія не може мати право вето на ці рішення.