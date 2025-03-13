Понад половина американців вважають Трампа надто близьким до Росії (опитування)

Більше половини американців, зокрема кожен четвертий виборець Республіканської партії, вважають президента Дональда Трампа надто тісно пов’язаним із Росією.

Такі результати показало опитування Reuters/Ipsos.

Загалом 56% респондентів погодилися з цим твердженням, серед них – 89% демократів і 27% республіканців. Водночас 40% не поділяють цієї думки, а 4% не визначилися.

Опитування також засвідчило підтримку американцями нового підходу Трампа до допомоги Україні. Зокрема, 44% схвалюють ідею президента США “обумовити військову підтримку України передачею частки її мінеральних ресурсів”. Цю позицію підтримали дві третини республіканців та 20% демократів.

Дослідження проводилося серед 1422 дорослих американців, статистична похибка становить 3 відсоткові пункти.