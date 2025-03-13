Політика

Понад половина американців вважають Трампа надто близьким до Росії (опитування)
13 Березня 2025 20:07
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Президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін / Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін / Фото: Reuters

Більше половини американців, зокрема кожен четвертий виборець Республіканської партії, вважають президента Дональда Трампа надто тісно пов’язаним із Росією.

Такі результати показало опитування Reuters/Ipsos.

Загалом 56% респондентів погодилися з цим твердженням, серед них – 89% демократів і 27% республіканців. Водночас 40% не поділяють цієї думки, а 4% не визначилися.

Опитування також засвідчило підтримку американцями нового підходу Трампа до допомоги Україні. Зокрема, 44% схвалюють ідею президента США “обумовити військову підтримку України передачею частки її мінеральних ресурсів”. Цю позицію підтримали дві третини республіканців та 20% демократів.

Дослідження проводилося серед 1422 дорослих американців, статистична похибка становить 3 відсоткові пункти.


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