Економіка

Україна та Туреччина домовилися розширити аграрну співпрацю
13 Березня 2025 18:39
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Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль та турецький міністр Ібрагім Юмакли підписали угоду про розширення співпраці в аграрному секторі.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Домовленості передбачають збільшення обсягів експорту до Туреччини м’яса птиці, молока та молочних продуктів, меду, живої великої та дрібної рогатої худоби, овочів, олії, фруктів та органічних продуктів. Особливий акцент зроблено на кукурудзу та олію.

Коваль також запропонував Туреччині збільшити імпорт української ріпакової олії та сої. У відповідь турецька сторона висловила зацікавленість у постачанні тракторів та іншої сільськогосподарської техніки до України.

Також зазначається, що турецький бізнес вже розглядає можливість будівництва заводів з виробництва кормів та біоетанолу в Україні.


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