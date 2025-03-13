Економіка

В Україні понад 3 тисячі громадян — офіційні “мільйонери”. Наймолодшому — 3,5 роки
13 Березня 2025 17:46
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Ілюстративне фото / НБУ
Ілюстративне фото / НБУ

У січні та лютому 3186 громадян України задекларували доходи понад 1 мільйон гривень за минулий рік. Загальна сума задекларованих доходів склала 36,2 млрд гривень, що на 62% більше, ніж у той самий період минулого року.

За інформацією Державної податкової служби України, ці громадяни сплатили 269,6 млн гривень податку на доходи фізичних осіб та 44,6 млн гривень військового збору.

Наймолодший український мільйонер — 3,5-річний хлопчик, чий дохід задекларували через успадкування майна.

Найстаршою стала столична 96-річна пенсіонерка, яка отримала дохід від продажу цінних паперів.

Загалом за два місяці українці подали понад 44 тисячі податкових декларацій.


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