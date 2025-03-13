Польща та країни Балтії “дуже близькі” до виходу з угоди про заборону протипіхотних мін

Польща, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія можуть вийти з Оттавської угоди про заборону протипіхотних мін. Міністерка оборони Литви Довіле Шакаліне заявила, що країни “дуже близькі” до такого рішення.

Про це інформаційна агенція AFP.

За словами Шакаліне, п’ять країн ведуть інтенсивні обговорення щодо спільного рішення та “єдиного стратегічного меседжу”. Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш назвав вихід з угоди “необхідним”.

Минулого тижня прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що рекомендуватиме Варшаві вийти з угоди, що викликало критику гуманітарних організацій. Тепер Польща може отримати підтримку від балтійських країн та Фінляндії.