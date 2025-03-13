Кримінал

Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини, є поранені
13 Березня 2025 18:57
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Російські війська вдарили по двом районам Дніпропетровської області. За інформацією керівника обласної військової адміністрації Сергія Лисака, внаслідок обстрілів постраждали дві жінки в Нікопольському районі.

“У Нікопольському не минулося без постраждалих. З пораненнями двоє жінок – 61 та 72 років. Одна одужуватиме вдома, а інша залишається під наглядом лікарів. Загалом там противник поцілив по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах”, – повідомив Лисак.

Також пошкоджені адмінбудівля, 3 приватні будинки та господарська споруда.

По Синельниківщині, а саме Межівській громаді, агресор вдарив з артилерії. Понівечений газогін. Минулося без жертв.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини / Фото: Дніпропетровська ОВА

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