Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини, є поранені

Російські війська вдарили по двом районам Дніпропетровської області. За інформацією керівника обласної військової адміністрації Сергія Лисака, внаслідок обстрілів постраждали дві жінки в Нікопольському районі.

“У Нікопольському не минулося без постраждалих. З пораненнями двоє жінок – 61 та 72 років. Одна одужуватиме вдома, а інша залишається під наглядом лікарів. Загалом там противник поцілив по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах”, – повідомив Лисак.

Також пошкоджені адмінбудівля, 3 приватні будинки та господарська споруда.

По Синельниківщині, а саме Межівській громаді, агресор вдарив з артилерії. Понівечений газогін. Минулося без жертв.