Зеленський підписав закон щодо закупівлі обладнання для добудови Хмельницької АЕС

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє придбання обладнання для будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

Як повідомили у Верховній Раді, цей крок спрямований на відновлення втрачених через російські обстріли та окупацію Запорізької АЕС потужностей.

Раніше, 11 лютого, парламент схвалив відповідний законопроєкт №11392, який передбачає закупівлю реакторів.

Попри ухвалене рішення, добудова енергоблоків викликала дискусії. Екологічні організації виступили проти, а деякі критики вказували на недоцільність таких проєктів під час війни. Законопроєкт щодо розширення ХАЕС уряд схвалив ще у квітні 2024 року, але його кілька разів відхиляли в парламенті.

Також деякі депутати критикують наміри купити для ХАЕС ядерні реактори російського виробництва, які перебувають у Болгарії.