Політика

“Це маніпуляція”: Зеленський прокоментував заяву Путіна щодо перемир’я
13 Березня 2025 21:33
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Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Володимира Путіна про нібито готовність припинити бойові дії, назвавши її маніпулятивною.

У своєму вечірньому зверненні Зеленський заявив, що слова Путіна були “передбачуваними” і насправді свідчать про його намір уникнути навіть тимчасового припинення вогню.

“Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб взагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше”, — вважає Зеленський.

Він також підкреслив, що саме Росія висуває вимоги, які ускладнюють ситуацію, тоді як Київ не ставить жодних додаткових умов. На його думку, необхідно продовжувати тиск на Кремль, зокрема через санкції.

“Путін украв роки миру й продовжує цю війну – день за днем. Зараз треба на нього тиснути. Треба вводити санкції, які допоможуть. Будемо працювати й надалі з нашими американськими партнерами, із європейськими партнерами, з усіма у світі, хто хоче миру, щоб примусити Росію до завершення війни”, – сказав Зеленський.


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