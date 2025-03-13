Політика

Трамп відреагував на заяву Путіна щодо перемир’я
13 Березня 2025 19:29
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Президент США Дональд Трамп / Фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп / Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп відреагував на слова Володимира Путіна про можливе перемир’я, назвавши заяву російського лідера “неповною”.

Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте Трамп висловив сподівання, що Росія зробить правильний вибір. “Путін зробив дуже багатообіцяльну заяву, але вона не була повною,” — зазначив президент США.

Трамп також повідомив, що представник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф перебуває в Москві для переговорів про припинення вогню.

Трамп також наголосив, що у переговорах “вдалося вийти із глухого кута”, а українська та американські сторони буцімто обговорювали, які території збереже за собою Київ, а які — збереже РФ. Зокрема, за словами глави США, порушувалося питання контролю над Запорізькою АЕС.


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