Росіяни атакували Харків “шахедами”

Російські окупаційні війська атакували Харків ударними безпілотниками типу “шахед”.

Три удари по Харкову зафіксовані у Основʼянському, Немишлянському та Новобаварському районах, повідомив міський голова Ігор Терехов.

За попередніми даними, є влучання уламків безпілотника у житловий будинок, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Інформація щодо наслідків перевіряється. Профільні служби виїхали на місця влучань.

Доповнено. У Новобаварському районі Харкова влучання РФ було на відкритій території. Ще один “шахед” влучив біля приватного будинку у тому ж районі Харкова.

