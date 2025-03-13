Кримінал

Росіяни атакували Харків “шахедами”
13 Березня 2025 20:55
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Уламки російського ударного БПЛА / Фото: Суспільне
Уламки російського ударного БПЛА / Фото: Суспільне

Російські окупаційні війська атакували Харків ударними безпілотниками типу “шахед”. 

Три удари по Харкову зафіксовані у Основʼянському, Немишлянському та Новобаварському районах, повідомив міський голова Ігор Терехов.

За попередніми даними, є влучання уламків безпілотника у житловий будинок, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Інформація щодо наслідків перевіряється. Профільні служби виїхали на місця влучань.

Доповнено. У Новобаварському районі Харкова влучання РФ було на відкритій території. Ще один “шахед” влучив біля приватного будинку у тому ж районі Харкова.


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