На Сумщині оголосили евакуацію із Юнаківської та Миропільської громад

13 березня на засіданні Ради оборони Сумської області ухвалили рішення про евакуацію 543 осіб із восьми населених пунктів, а саме з Юнаківської та Миропільської громад.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх у коментарі “Суспільному”.

За його словами, у Новенькому Юнаківської громади, яке зараз у “сірій” зоні, немає цивільного населення. Місцева влада планує евакуювати вісім населених пунктів це 543 людини, з них 20 — діти.

“На жаль, це є проблема сьогодні, що люди пишуть відмови й не збираються евакуйовуватись. 20 дітей живуть в цих 8 населених пунктах. Радою оборони поставлена задача: оперативно провести евакуацію”, — сказав Володимир Артюх.

Російські ДРГ намагаються заходити на Сумщину практично по всьому кордону.

“Стосовно диверсійних груп противника, які заходять практично на всій протяжності лінії зіткнення, починаючи з Шосткинського району і закінчуючи населеними пунктами Охтирського району. Тобто, дії в них активізувалися. Зараз армія РФ підтягнула туди серйозні резерви. Тобто в прикордонній смузі буде досить висока інтенсивність обстрілів. Тому я ще раз звертаюсь, щоб люди виїжджали з цих прикордонних населених пунктів і громад”, — сказав Артюх.