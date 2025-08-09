Президент Росії Володимир Путін передав спецпосланцю американського лідера Дональда Трампа Стивену Уіткоффу орден Леніна, який був призначений для Джуліан Галлін Глосс — заступниці директора ЦРУ з цифрових інновацій. Її син Майкл Глосс, який воював на боці Росії в Україні, загинув у 2024 році.

За інформацією CBS News, Володимир Путін вручив орден Леніна Стивену Уіткоффу під час його візиту до Росії цього тижня. Орден мав бути переданий Джуліан Галлін Глосс, чий 21-річний син Майкл підписав контракт із Міністерством оборони РФ і брав участь у бойових діях в Україні. Майкл Глосс загинув у 2024 році.

За даними CBS News, цей жест Путіна, відомого своїми психологічними іграми, ймовірно, мав на меті підкреслити факт, що син співробітниці ЦРУ воював на боці Росії.

Два джерела повідомили, що немає жодних ознак того, що Майкл Глосс був завербований російськими спецслужбами, а Кремль не знав про сімейні зв’язки Глосса, коли репатріював його тіло. Представники Білого дому, ЦРУ та Стивена Уіткоффа не коментували цю інформацію. Також офіційних коментарів від посольства РФ, Кремля та МЗС Росії не надходило.

Орден Леніна — це радянська нагорода, що вручалася за видатні заслуги, зокрема іноземцям. Серед відомих нагороджених був Кім Філбі — агент СРСР і колишній співробітник британської розвідки MI6. За уточненням CBS News, Майкл Глосс не був співробітником ЦРУ.