ЗМІ підтвердили ліквідацію 197 російських льотчиків від початку повномасштабного вторгнення

Журналісти та волонтери встановили імена 36 325 російських окупантів, загиблих від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, серед них щонайменше 197 пілотів.

Російська служба Бі-бі-сі разом із виданням Медіазона та командою волонтерів встановили з відкритих джерел імена щонайменше 3755 окупантів, які загинули за час контрнаступу Сил оборони. Серед них понад 370 офіцерів, зокрема два генерали і 32 офіцери у званні полковника або підполковника. Журналісти включили до цього числа тільки тих, у чиїх некрологах зазначені відповідні обставини смерті або дати, що збігаються з датами контрнаступу.

За підрахунками журналістів, за час контрнаступу країна-агресор втратила щонайменше сімох військових пілотів, зокрема полковника Віталія Табачникова, який керував гелікоптером Ка-52, і командира гелікоптерної ланки майора Григорія Азанова. Ще 13 російських військових льотчиків було ліквідовано під час заколоту так званої ПВК Вагнер на території Росії в червні.

Загалом, судячи з інформації з відкритих джерел, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила щонайменше 197 військових пілотів. Підготовка кожного з них займає щонайменше 6 років і понад 3 млн доларів, пише Бі-бі-сі.